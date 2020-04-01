В Чечне объявили о закрытии границ республики

Смерть первого человека с коронавирусом в Чечне побудила главу республики Рамзана Кадырова подписать указ о закрытии границ региона на неопределенный срок. Мера вступит в силу в последний день недели, которую ранее президент Владимир Путин объявил нерабочей и на которую распространились распоряжения о самоизоляции, утвержденные властями различных регионов.

"После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов", - цитирует Кадырова РИА "Новости".

По состоянию на 1 апреля принятая чеченским лидером мера в рамках борьбы с коронавирусом по стране в целом - беспрецедентная. Прежде местные власти довольствовались ограничениями на перемещения между муниципальными районами, как это было сделано, в частности, в Ленинградской и Псковской областях.

На 1 апреля число инфицированных COVID-19 россиян оценивается в 2277 человек.