ЗакС принял в целом несколько "антивирусных" законопроектов

Законодательное собрание Петербурга на внеочередном заседании 1 апреля приняло в окончательном третьем чтении ряд законопроектов, которые несколькими часами ранее были внесены с голоса и приняты за основу. Все они так или иначе связаны с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Это подготовленная Смольным инициатива об упрощенной возможности пополнения резервного фонда, а также несколько законопроектов фракции "Единая Россия". Согласно одному из них, в соответствии с распоряжением Владимира Путина, ветераны Великой Отечественной войны и блокадники будут обеспечены единовременными выплатами к 75-летию Победы уже в апреле, а не в мае, как планировалось ранее. Другой документ наделяет городское правительство дополнительными возможностями по оказанию социальной поддержки граждан на период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Кроме того, по инициативе единороссов были приняты в трех чтениях поправки в территориальную программу бесплатного оказания медицинской помощи в 2020 году.