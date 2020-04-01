Горизбирком рассмотрит вопрос о переносе довыборов в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрит вопрос об обращении в Центральную избирательную комиссию с просьбой о переносе даты дополнительных выборов в Законодательное собрание по 21 округу, сообщил глава Горизбиркома Виктор Миненко. Его слова ЗАКС.Ру передала пресс-служба ГИКа 1 апреля.

По словам Миненко, пока действующее законодательство не предусматривает возможность переноса голосования. Сейчас же Государственная Дума приняла законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", который позволяет перенести голосование, заявил глава Горизбиркома.

- Данным законом, в том числе, избирательным комиссиям России предоставляется право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Когда данная норма закона вступит в силу, в случае возможности ее применения Санкт-Петербургская избирательная комиссия незамедлительно рассмотрит вопрос о соответствующем обращении в ЦИК России, - процитировала пресс-служба Миненко.

Напомним, в настоящий момент в Петербурге проходит кампания по досрочным выборам в Законодательное собрание по 21 округу. Выборы назначены на 7 июня, но самовыдвиженцам и представителю непарламентской партии необходимо до 21 апреля предоставить в избирком подписи избирателей в свою поддержку. Они утверждают, что не могут этого сделать из-за рекомендованного режима самоизоляции в Петербурге из-за распространения коронавируса.

Документы на выдвижение уже подал член Партии социальной защиты Егор Демчук и пять самовыдвиженцев. Среди них председатель совета МО "Звездное" Максим Разинков и глава местной администрации МО "Гагаринское" Михаил Трусников.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.