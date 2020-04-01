Профессор Соловей выдвинул условие для сплочения вокруг власти в условиях пандемии

Политолог, профессор Валерий Соловей, известный своими далек идущими прогнозами, предрек, что в скором времени руководство страны самостоятельно или через телевизионных пропагандистов начнет в открытую призывать россиян консолидироваться вокруг фигуры президента, апеллируя к пандемии коронавируса и неблагополучным с экономической точки зрения временам. По его мнению, доверять любым заявлениям в подобном ключе и соглашаться с ними едва ли стоит.

"Я не очень уверен в том, что мы можем сплотиться с крокодилами, и какое единство может быть с теми, кто находится, как мы, в тонущей лодке и теми, кто предпочитает жить на роскошных яхтах? В конце концов, если от нас хотят единства и сплочения, пусть топ-менеджеры госкорпораций, пусть министры федерального правительства пожертвуют частью своих доходов", - выдвинул он минимальное и необходимое условие на собственном YouTube-канале.

В представлении ученого, что-то о сплочении можно без отторжения будет слушать только тогда, когда представители элиты закупят на свои средства аппараты искусственной вентиляции легких, любое оборудование для медучреждений или хотя бы защитные медицинские маски.

"А пока мы можем рассчитывать только на себя и на нашу солидарность", - резюмировал Соловей.

1 апреля стало известно о 2277 россиянах внутри страны, инфицированных коронавирусом COVID-19. Умерло к сегодняшнему дню от инфекции 24 человека.