Роспотребнадзор настаивает на продлении нерабочей недели

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с заявлением о недостаточности мер по самоизоляции граждан, принятых президентом. Имеется в виду его призыв к тому, чтобы россияне не ходили на работу с 30 марта по 5 апреля.

"Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше", - цитирует чиновницу "Интерфакс".

По ее мнению, решение сделать текущую неделю нерабочей было своевременным и правильным, и положительные последствия этого решения уже заметны.

Отметим, что нынешнюю неделю объявил нерабочей в ходе своего обращения к народу по поводу коронавируса президент Владимир Путин. Вскоре его пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил заметить, что заявление могли истолковать некорректно: Кремль рассчитывает на то, что граждане по мере возможностей поработают до 5 апреля в удаленном режиме.

Коронавирусная инфекция COVID-19 с начала марта унесла жищни 24 россиян. Заражено ей на сегодняшней день 2277 человек внутри страны.