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19:37

За изолированных депутатов ЗакСа их коллеги будут голосовать по доверенности

фото ЗакС политика За изолированных депутатов ЗакСа их коллеги будут голосовать по доверенности

Очередное заседание петербургского парламента 1 апреля прошло без участия депутатов, чей возраст превышает 65 лет, в связи с тем, что они входят в группу риска и уязвимее всего перед коронавирусной инфекции. Учитывая сложивший новый распорядок, остальные депутаты придумали, как выйти из положения в дальнейшем и учитывать мнение изолированных коллег при голосовании по тому или иному вопросу.

"Мы не можем рисковать их здоровьем. Поэтому голосование за них будет проходить по доверенности", - сказал депутат", - объявил депутат Владимир Носов, чьи слова приводит пресс-служба петербургского отделения "Единой России".

В Петербурге инфицировано коронавирусом 125 человек. 1 апреля три больницы приостановили прием новых пациентов из-за новых случаев заражения инфекцией COVID-19.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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