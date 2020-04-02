18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:21

Росстат предлагает перенести общероссийскую перепись населения на 2021 год

фото ЗакС политика Росстат предлагает перенести общероссийскую перепись населения на 2021 год

Всероссийскую перепись населения могут перенести на следующий год: с таким предложением выступил глава Росстата Павел Малков, информирует "Интерфакс".

Новые сроки проведения подсчета граждан РФ в конечном итоге определит правительство.

Изначально предполагалось, что основной этап переписи начнется 1 октября 2020 года и завершится 31 числа. Однако в труднодоступных районах страны процесс должен был стартовать уже 1 апреля. Процедуру отменили ввиду пандемии коронавируса.

Росстат гарантирует, что перенос мероприятия на грядущий год никак не повлияет на его качество и конечный результат, при этом у ведомства появится возможность подготовиться к интеграции современных технологий в процесс.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
10:50 РБК: Парад Победы могут провести без зрителей либо перенести на осень

10:35 В РФ зафиксирован 771 новый случай заражения COVID-19: 22 - в Петербурге

10:03 Правозащитники известили о возможной вспышке пневмонии в "Матросской тишине"

9:45 СК Коми изучит информацию о возможной причастности врача к заражению людей COVID-19

9:21 Росстат предлагает перенести общероссийскую перепись населения на 2021 год

1 апреля, 20:52 Для Смольного неприемлем вариант с полным закрытием метро

1 апреля, 20:50 Самоизоляция против довыборов

1 апреля, 20:11 "Законодательная противовирусная терапия"

1 апреля, 20:05 Путин подписал законы о наказании за нарушение карантина и за фейки о COVID-19

1 апреля, 19:37 За изолированных депутатов ЗакСа их коллеги будут голосовать по доверенности

1 апреля, 19:18 Три петербургские больницы закрыли прием пациентов из-за проверок на COVID-19

1 апреля, 18:50 Роспотребнадзор настаивает на продлении нерабочей недели

1 апреля, 18:23 Профессор Соловей выдвинул условие для сплочения вокруг власти в условиях пандемии

1 апреля, 17:53 У Путина требуют перевести под домашний арест фигурантов дела "Сети"* их родители

1 апреля, 17:28 За 18 млн рублей "Ладожскую" подготовят к капитальному ремонту

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru