РБК: Парад Победы могут провести без зрителей либо перенести на осень

Власти России изучают несколько вариантов того, как следует провести грядущий парад Победы ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки: либо провести мероприятие без зрителей, либо перенести его на осень, уведомили РБК близкие к Кремлю источники.

Если парад перенесут, то в дальнейшем он будет приурочен к окончанию Второй мировой войны: с 2010 года 2 сентября в РФ, как и везде в мире, было официальной датой завершения ВОВ, однако накануне, 1 апреля, прошел первое чтение проект закона о переносе дня на 3 сентября.

Ранее в Кремле сообщали, что переноса парада на Красной площади не будет: военные вовсю готовятся к процессии.