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12:15

Власти Липецкой области просят у людей денег на борьбу с коронавирусом

фото ЗакС политика Власти Липецкой области просят у людей денег на борьбу с коронавирусом

Руководство Липецкой области объявило сбор средств на борьбу с распространением COVID-19: соответствующее предложение опубликовано на сайте региональной администрации.

Чиновники призывают компании и всех заинтересованных граждан перевести деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка.

"Средства, направленные в Фонд, будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции", - утверждают власти.

Как рассказал в беседе со Znak.com депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников, 31 марта парламент экстренно созывался для обсуждения выделения бюджетных денег на противостояние коронавирусу.

"Надеюсь, что эти деньги еще не разворовали. Странно, что борьбу с пандемией администрация пытается переложить на бизнес, обращаясь к нему за деньгами. Это либо пиар губернатора, либо мягкое вымогательство. Многие предприниматели сегодня закрылись и оказались на грани выживания из-за введенных властью запретов, поэтому обращаться к ним за деньгами - это кощунство", - уверен Хомутинников.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в РФ зафиксировано 3548 случаев заражения COVID-19, 15 из которых - в Липецкой области.

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