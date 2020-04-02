18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:06

Партия роста предложила меры по поддержке россиян во время пандемии

фото ЗакС политика Партия роста предложила меры по поддержке россиян во время пандемии

Представители Партии роста 1 апреля провели пресс-конференцию в онлайн-формате и рассказали, какие меры они предлагают принять для поддержки россиян во время пандемии коронавируса. Основные предложения перечислил заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский.

По его словам, сейчас необходимо поддержать как спрос, так и предложение. Звагельский считает, что малый и средний бизнес надо освободить от налогов на три года и объявить амнистию по налоговым нарушениям. Среди вариантов поддержки бизнеса и запрет на проведение проверок надзорными органами, кроме срочных вопросов жизни и здоровья граждан.

По словам зампреда Партии роста, стоит поддержать и банки. Они сами являются коммерческими структурами и в большинстве своем тоже стали заложниками ситуации, считает Звагельский. Он уверен, что Центральный Банк должен выкупать образовавшиеся дефолтные кредиты для последующей реструктуризации и предоставить дополнительную ликвидность не менее 500 млрд рублей под рефинансирование кредитов коммерческих банков, работающих в реальном секторе экономики. 

Для поддержания спроса, считает Звагельский, необходимо разрешить всем семьям, которые имеют право на "материнский капитал", получать до 50% суммы денежными средствами. Предприятия должны получить возможность отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия в размере не менее одного минимального размера оплаты труда, уверен замрпед партии. Он добавил, что россиянам надо предоставить отсрочку по оплате жилищно-коммунальных услуг до 2021 года и "заморозить" энерготарифы на 2020-2021 годы. 

Член Партии роста и музыкант Сергей Шнуров считает, что главное для поддержания спроса, а значит и самих россиян, это организация денежных выплат. По его мнению, после окончания пандемии, Россию может ждать "коллективное обнищание". Чтобы это предотвратить, власти должны поддержать граждан рублем, считает Шнуров. 

- Если не раздать людям деньги, чтобы поддержать спрос, мы окажемся в полной заднице, - заявил музыкант. 

Он напомнил, что иностранные государства направили крупные суммы денег на прямые выплаты денег своим гражданам. Его поддержал Звагельский, заявив, что время без работы в самоизоляции людям необходимо компенсировать так, как это делается в европейских странах и Америке. 

- Если мы говорим о том, что люди будут энное количество времени не работать, мы посчитали, что всем взрослым гражданам с доходом менее пяти МРОТ в месяц, надо перечислять сумму в размере два МРОТа. Всем детям до 18 лет перечислять сумму в размере одного МРОТ, - заявил Звагельский. 

Замперд партии уверен, что этой суммы должно хватить людям, чтобы "держаться на плаву". Государство в состоянии себе это позволить, считает политик. Он отметил, что на это потребуется более 2 трлн рублей. 

Директор Института экономики роста им. Столыпина П.А. Анастасия Алехнович сообщила на пресс-конференции, что ее организация оценила предложения Партии роста. Институт подсчитал, что на реализацию партийных мер потребуется около 7,7 трлн рублей - от 7% до 9% внутреннего валового продукта, заявила Алехнович. По ее словам, Россия может позволить себе выделить данную сумму на поддержку населения.

- На наш взгляд, это вполне доступные средства. Единственное, что может останавливать аппарат правительства сейчас от внедрения подобных подходов, это то, что, к сожалению, пока экономический блок понимает этот кризис, как почти такой локальный, на который можно направить стандартные наши меры поддержки, субсидирования каких-то отдельных групп с кучей условий, кучей ограничений, но, как говорит нам опыт других стран, это не работает. Только массовые, масштабные меры через поддержку населения, поддержку спроса, поддержку производителя, особенно малого и среднего бизнеса, мы можем добиться стабилизации нашей экономики, - считает Алехнович. 

Свои предложения Партия роста намерена направить в правительство и Государственную Думу, сообщил Звагельский. По его словам, партия будет популяризировать меры поддержки и другими способами. Подробный план действий организация поместила на своем сайте

 

 

Фото: Партия роста

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
15:17 Пензенский губернатор пожертвует свою зарплату на борьбу с COVID-19

15:06 Партия роста предложила меры по поддержке россиян во время пандемии

14:58 "Открытая Россия" объявила сбор средств на обеды врачам, борющимся с COVID-19

14:40 Под Новгородом задержали делегацию "Альянса врачей" с масками для Окуловской горбольницы

14:11 Муниципал: Депутаты МО "Пороховые" просят своего главу принять допмеры по защите горожан от коронавируса

13:42 Людей, умерших от COVID-19, будут хоронить в закрытых гробах

13:22 Шнуров требует от властей поддержать россиян деньгами

13:10 Путин намерен ещё раз выступить с обращением к россиянам

12:58 Экс-полковника Захарченко поместили на карантин в "Кремлевский централ"

12:33 Умер соратник Юрия Дмитриева, карельский историк Колтырин

12:15 Власти Липецкой области просят у людей денег на борьбу с коронавирусом

12:00 Муниципал: Депутаты МО "Смольнинское" в условиях пандемии не смогли собрать кворум для заседания

11:45 "Открытая Россия" настаивает на срочной амнистии заключенных из-за пандемии COVID-19

11:35 В Кудрово и Мурино подтвердились новые случаи коронавируса

11:16 Житель Карелии получил протокол за фото санитара в фуражке Вермахта

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru