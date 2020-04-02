Партия роста предложила меры по поддержке россиян во время пандемии

Представители Партии роста 1 апреля провели пресс-конференцию в онлайн-формате и рассказали, какие меры они предлагают принять для поддержки россиян во время пандемии коронавируса. Основные предложения перечислил заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский.

По его словам, сейчас необходимо поддержать как спрос, так и предложение. Звагельский считает, что малый и средний бизнес надо освободить от налогов на три года и объявить амнистию по налоговым нарушениям. Среди вариантов поддержки бизнеса и запрет на проведение проверок надзорными органами, кроме срочных вопросов жизни и здоровья граждан.

По словам зампреда Партии роста, стоит поддержать и банки. Они сами являются коммерческими структурами и в большинстве своем тоже стали заложниками ситуации, считает Звагельский. Он уверен, что Центральный Банк должен выкупать образовавшиеся дефолтные кредиты для последующей реструктуризации и предоставить дополнительную ликвидность не менее 500 млрд рублей под рефинансирование кредитов коммерческих банков, работающих в реальном секторе экономики.

Для поддержания спроса, считает Звагельский, необходимо разрешить всем семьям, которые имеют право на "материнский капитал", получать до 50% суммы денежными средствами. Предприятия должны получить возможность отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия в размере не менее одного минимального размера оплаты труда, уверен замрпед партии. Он добавил, что россиянам надо предоставить отсрочку по оплате жилищно-коммунальных услуг до 2021 года и "заморозить" энерготарифы на 2020-2021 годы.

Член Партии роста и музыкант Сергей Шнуров считает, что главное для поддержания спроса, а значит и самих россиян, это организация денежных выплат. По его мнению, после окончания пандемии, Россию может ждать "коллективное обнищание". Чтобы это предотвратить, власти должны поддержать граждан рублем, считает Шнуров.

- Если не раздать людям деньги, чтобы поддержать спрос, мы окажемся в полной заднице, - заявил музыкант.

Он напомнил, что иностранные государства направили крупные суммы денег на прямые выплаты денег своим гражданам. Его поддержал Звагельский, заявив, что время без работы в самоизоляции людям необходимо компенсировать так, как это делается в европейских странах и Америке.

- Если мы говорим о том, что люди будут энное количество времени не работать, мы посчитали, что всем взрослым гражданам с доходом менее пяти МРОТ в месяц, надо перечислять сумму в размере два МРОТа. Всем детям до 18 лет перечислять сумму в размере одного МРОТ, - заявил Звагельский.

Замперд партии уверен, что этой суммы должно хватить людям, чтобы "держаться на плаву". Государство в состоянии себе это позволить, считает политик. Он отметил, что на это потребуется более 2 трлн рублей.

Директор Института экономики роста им. Столыпина П.А. Анастасия Алехнович сообщила на пресс-конференции, что ее организация оценила предложения Партии роста. Институт подсчитал, что на реализацию партийных мер потребуется около 7,7 трлн рублей - от 7% до 9% внутреннего валового продукта, заявила Алехнович. По ее словам, Россия может позволить себе выделить данную сумму на поддержку населения.

- На наш взгляд, это вполне доступные средства. Единственное, что может останавливать аппарат правительства сейчас от внедрения подобных подходов, это то, что, к сожалению, пока экономический блок понимает этот кризис, как почти такой локальный, на который можно направить стандартные наши меры поддержки, субсидирования каких-то отдельных групп с кучей условий, кучей ограничений, но, как говорит нам опыт других стран, это не работает. Только массовые, масштабные меры через поддержку населения, поддержку спроса, поддержку производителя, особенно малого и среднего бизнеса, мы можем добиться стабилизации нашей экономики, - считает Алехнович.

Свои предложения Партия роста намерена направить в правительство и Государственную Думу, сообщил Звагельский. По его словам, партия будет популяризировать меры поддержки и другими способами. Подробный план действий организация поместила на своем сайте.

Фото: Партия роста