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16:46

"Кандидатскую его о вреде религии надо аннулировать"

Самоизолировавшиеся россияне второй день обсуждают выступление спикера городского Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова о борьбе с коронавирусом. Он заявил, что верит в значимость ежедневных молитв, помощь от полета митрополита Варсонофия с иконой над городом и покровительство умершего более 750 лет назад князя Александра Невского. Пользователи соцсетей напоминают Макарову о его коммунистическом прошлом и игнорировании запрета посещать храмы. 

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Вячеслав Макаров в ходе состоявшегося 1 апреля заседания Заксобрания произнес 13-минутную речь. Он долго хвалил своих коллег за неравнодушие к ситуации с распространением коронавируса, восхищался действиями государственных и региональных властей, а также волонтеров. Призывал всех действовать оперативно и солидарно. В самом конце выступления Макаров начал рассуждать о молитвенном облете города митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием с Казанской иконой Божией матери:

- У нас каждый день в Мариинском дворце идут службы. Вы видели, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетал на вертолете с иконой Казанской Божией матери. Я, безусловно, уверен, что это поможет, потому что наша Россия - это великая миродержавная сила, а Санкт-Петербург - город святого апостола Петра - великий православный город планеты Земля.

Макаров заявил, что с православной верой город преодолеет выпавшие на его долю испытания, тем более, что за ним стоят такие святые как Иоанн Кронштадтский и Ксения Петербургская.

- И мы, безусловно, понимаем, что за нами и с нами вместе постоянно над городом небесный покровитель нашего города, мудрый управитель, талантливый дипломат, непобедимый полководец святой благоверный князь Александр Невский, - добавил спикер.

Людей, которые постоянно следят за жизнью петербургских депутатов, этим удивить было сложно. Православная риторика Макарова всем прекрасно знакома. Но выступление, как оказалось, задело многих аполитичных россиян, которые в эти дни сидят дома и мониторят новости о коронавирусе.

Заседание Заксобрания еще не успело закончиться, а видео с фрагментом "православной" части выступления спикера, а также ее расшифровка пошли гулять по социальным сетям.

Одним из первых о речи Макарова рассказал популярный городской паблик "Санкт-Петербург Live" с 763,5 тысячами подписчиков. Информация была подана нейтрально, но в комментариях многие начали иронизировать:

"Такие меры- звучат страшнее самого заболевания"

"Жаль, не в каждом городе есть такая икона, вертолет и кучка активистов."

"Зато самолёт с медикаментами, оборудованием и масками в США отправили"

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Посты с реакцией на выступление Макарова появлялись и на следующий день, 2 апреля. Методами борьбы с инфекцией от петербургского единоросса делились и в других регионах. Например, модератор сообщества "Полезный Архангельск" предложил Макарову посетить больницу, где лежат инфицированные, и молиться там. 

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Текст этого сообщения перепостили еще несколько пользователей "ВКонтакте", напомнив о написанной в 1984 году диссертации Макарова, в которой будущий депутат указывал, что "военная дисциплина держится в буржуазных армиях главным образом на классовом принуждении, подкрепленной сложной системой идеологической обработки и морального развращения военнослужащих, на религии, денежном подкупе, на страхе солдата перед офицером". 

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Про диссертацию Макарова в своем Twitter вспомнил и Алексей Навальный. Основатель Фонда борьбы с коррупцией признался, что чуть не принял речь главного единоросса Петербурга за первоапрельскую шутку. 

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Депутат-коммунист парламента Саратовской области Николай Бондаренко просто запостил видео выступления и никак его не прокомментировал. "Слушать стыдно, смотреть тошно а подумать что у них на самом деле в голове, страшно", - написал в комментариях один из его подписчиков.

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Сразу несколько интернет-комментаторов припомнили Макарову недавнее участие в богослужении в Исаакиевском соборе. Оно состоялось 29 марта, когда в городе уже действовал запрет на посещение храмов прихожанами.

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Журналист Александр Невзоров вечером 1 апреля уделил молебнам председателя городского парламента несколько минут своих рассуждений в рамках "Невзоровских сред". Спикера ЗакСа он назвал однофамильцем милицейского пистолета.

"Он даже презрел грозное шевеление бегловских, невыщипанных, кстати, усов. Он подал личный пример, куда и как нужно посылать федеральные власти с их глупым страхом пандемии, а также микробиологию, вирусологию, иммунологию и другие дьявольские измышления. Он там страстно целовался с досками. В общем-то это неплохо, потому что ЗакСу давно нужен председатель чуть повменяемее ныненешнего", - заключил Невзоров.

Найти посты в соцсетях в поддержку слов Макарова о помощи вертолетных облетов с иконой на борту ЗАКС.Ру не удалось. Пресс-служба городского парламента в своем отчете о парламентском выступлении спикера почему-то решила не пересказывать и не цитировать финальную, "православную" часть речи. Слова о молитве, митрополите и князе Александре Невском не попали и в ролик, смонтированный сотрудниками аппарата ЗакСа. 

Сергей Еремеев


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