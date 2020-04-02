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17:59

Эсеры предлагают доплачивать медикам за лечение "коронавирусных" больных

фото ЗакС политика Эсеры предлагают доплачивать медикам за лечение "коронавирусных" больных

Представленные в петербургском парламенте справедливороссы подготовили законодательную инициативу, которой предлагается изменить Социальный кодекс города, что позволит обеспечивать дополнительными выплатами медиков, противодействующих в настоящее время пандемии коронавируса. Если законопроект одобрит юридическая служба парламента, инициатива попадет в банк нормативных документов, ожидающих рассмотрения.

Социал-демократы добиваются того, чтобы за участие в лечении "коронавирусных" больных и граждан в группе риска врачам доплачивали ежемесячно по 50 тысяч, среднему медперсоналу - по 40 тысяч и другим категориям медперсонала - по 20 тысяч рублей. Эсеры считают справедливым отсчитывать действие их законопроекта от даты первого заражения инфекцией COVID-19 на территории города и до конца пандемии.

Ранее поддержать медиков материально в нынешней экстренной ситуации предложили представители Минздрава

В Петербурге, по последним данным, числятся носителями инфекции COVID-19 147 граждан. Еще двое горожан с коронавирусом скончались.

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