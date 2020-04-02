Петербург - российский "рекордсмен" по числу протоколов за нарушение режима самоизоляции

Среди всех регионов, где власти в связи с пандемией коронавируса ввели для граждан режим самоизоляции, в Петербурге оформили больше всего протоколов за его нарушение, сообщает официальный сайт городской администрации. Из немногим более 1000 протоколов по всей России 170 оформили именно во втором по величине городе.

До 1 апреля максимальный штраф за такого рода провинности достигал одной тысячи рублей, но после подписания его президентом предельный порог увеличился в триста раз.

Пресс-служба Смольного отмечает, что медики наблюдают более чем за 9700 петербуржцами, которые с начала марта вернулись из-за рубежа и самоизолировались.

В настоящий момент от инфекции COVID-19 в городе лечатся 147 человек. К 2 апреля от нее успели скончаться двое петербуржцев.