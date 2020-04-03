"До 30.04 мы умрем с голода": Жители Кудрово выразили отношение к продлению каникул

Жители одной из квартир в доме № 12 по улице Пражская в петербургском пригороде Кудрово приклеили к стеклам своей лоджии листы А4 с фразой "До 30.04 мы умрем с голода". Фотографию лоджии разместили пользователи интернет-сообщества "Жизнь в Кудрово".

В комментариях под постом жители пригорода решили создать собственный чат взаимопомощи. За первый час работы в него вступило около 100 человек.

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода в России до 30 апреля. Представители предпринимательского сообщества опасаются, что месяц простоя может стать критическим для многих отраслей малого и среднего бизнеса.