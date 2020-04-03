ЦИК перенес довыборы в ЗакС по 21 округу

Центральная избирательная комиссия на заседании 3 апреля решила отложить более 90 уже назначенных выборов по всей России. Среди них и дополнительные выборы в Законодательное собрание Петербурга по 21 округу, сообщается в постановлении ЦИК.

В документе отмечается, что новую дату голосования должна назначить организующая выборы комиссии по согласованию с субъектовой избирательной комиссией и после уведомления об этом ЦИК. В Петербурге довыборы организует территориальная избирательная комиссия №19.

Напомним, дополнительные выборы в Законодательное собрание были назначены на 7 июня. Санкт-Петербургская избирательная комиссия 2 апреля направила в Центризбирком обращение с просьбой перенести довыборы в ЗакС. До этого часть потенциальных кандидатов на свободный мандат заявили, что не могут собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения из-за массовой самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Они просили перенести довыборы, увеличить срок предоставление автографов или принять другие возможные меры.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Согласно документу, субъектовая избирательная комиссия может обратиться к ЦИКу с просьбой перенести выборы, если в регионе объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайное положение. В Петербурге с 13 марта действует режим повышенной готовности.