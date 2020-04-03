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19:22

В столице запретили гулять с детьми в колясках, разрешив гулять с котами

фото ЗакС политика В столице запретили гулять с детьми в колясках, разрешив гулять с котами

Правоприменение норм столичного режима самоизоляции, наиболее строгого из всех, на сегодняшний день введенных по России, изучило издание "Открытые медиа".

Обнаружилось, что выход на улицу с котами и варанами при определенном условии не является нарушением законодательства, чего нельзя сказать о появлении на свежем воздухе с ребенком в коляске. Последнее для жителей столицы - абсолютное табу, без каких-либо оговорок.

Что касается котов, то предполагается, что дальше, чем 100 метров от дома, безнаказанно отойти у граждан с домашними животными не удастся. При этом даже под собственными окнами, как объяснил журналистам столичного сотрудник оперштаба, от общения с собственным котом "лучше воздержаться", если в этом нет неотложной потребности. Аргументация собеседника издания была достаточно простой.

"Для владельцев собак прогулки — необходимость", - заметил он.

Актуальность запрета на прогулки с детьми вызвала интерес у издания, поскольку он фигурирует не во всех редакциях правил самоизоляции в Москве.

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