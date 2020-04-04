У 16 обитателей Александровской больницы нашли коронавирус

Проверка сотрудников и пациентов Александровской больницы после ее закрытия для новых больных подтвердила, что 16 человек инфицированы коронавирусом, передает "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на оперативный штаб.

Речь идет о 5 членах персонала и 11 пациентах, причем у одного из последних, слегшего с инфарктом, COVID-19 обнаружили уже после его смерти.

Медработников отправили на карантин, а пациентов переместили в инфекционную Боткинскую больницу.

Ранее прием больных прекратили, помимо Александровской, также больницы Введенская и святого Георгия. Во всех трех медучреждениях были подозрения на коронавирус у кого-то из обитателей.

В Петербурге по данным на 11 часов утра 4 апреля коронавирусную инфекцию диагностировали у 171 человека.