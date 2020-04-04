18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:01

Пархоменко: В ситуации с коронавирусом Путин проводит политику мародера

фото ЗакС политика Пархоменко: В ситуации с коронавирусом Путин проводит политику мародера

Политический обозреватель Сергей Пархоменко сравнил поведение российских властей в условиях пандемии коронавирусной инфекции с действиями правительств западных стран, обозначив, что какой-либо заботы о россиянах, попавших в экономическую яму, в отличие от зарубежных "партнеров" не наблюдается и в помине. Более того, на серьезной проблеме, в его представлении, власть пытается нажиться. На это ему указывает факт продажи в США аппаратов вентиляции легких, о котором первым сообщили англоязычные СМИ. Для публициста такого рода коммерция "на костях" являет собой нечто неуместное и неприличное - особенно учитывая то, что гражданам, поневоле запертым дома, не собираются помогать прямыми выплатами из бюджета.

"Путин пытается воспользоваться этой ситуацией как политикой мародера для того, чтобы извлечь из этой ситуации какие-то свои дополнительные выгоды, для того, чтобы выползти из-под санкций, например, которые направлены, прежде всего, персонально против людей, которые его окружают, против людей, которых он награждает орденами Героя труда за то, что они эффективно тратили государственные финансы", - рассудил Пархоменко в авторской радиопрограмме на "Эхе Москвы".

Спасение жизней и достатка людей, убежден ведущий, российского президента не интересует вовсе, а целеполагание ограничивается долгожданным "выползанием из-под санкций, в которые он сам же и залез".

Ранее продажу медицинского оборудования американцам приравнял к акту государственного предательства оппозиционный политик Алексей Навальный.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
18:01 Пархоменко: В ситуации с коронавирусом Путин проводит политику мародера

17:15 "Коммунисты России" нуждаются в переименовании Пражской улицы

16:57 Правительство сформирует графики вывоза застрявших за границей россиян

16:30 "Жириновцы" осуждают рекламу деликатесов на телевидении

15:49 Чупрунов пожаловался в прокуратуру на пропаганду конституционных поправок в вузе

15:01 В Псковской области разрешили провести пасхальную службу на открытом воздухе

14:02 В Подмосковье взорвался подъезд жилого дома, есть погибшие

13:49 У 16 обитателей Александровской больницы нашли коронавирус

13:36 "Яблоко" выступило с требованием максимально широкой амнистии

12:55 Один из двух вестибюлей "Технологического института" закрывают на капремонт

12:05 Быков предрекает долговременное закрытие границ под предлогом внешней угрозы

11:20 Еще у 582 россиян диагностировали инфекцию COVID-19, 15 из них - петербуржцы

10:25 Милонов выступает за введение сухого закона в Петербурге

3 апреля, 21:19 Беглов разрешил продавать газеты из рук в руки

3 апреля, 20:54 Первое в России уголовное дело о фейках про коронавирус возбудили в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru