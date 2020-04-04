Пархоменко: В ситуации с коронавирусом Путин проводит политику мародера

Политический обозреватель Сергей Пархоменко сравнил поведение российских властей в условиях пандемии коронавирусной инфекции с действиями правительств западных стран, обозначив, что какой-либо заботы о россиянах, попавших в экономическую яму, в отличие от зарубежных "партнеров" не наблюдается и в помине. Более того, на серьезной проблеме, в его представлении, власть пытается нажиться. На это ему указывает факт продажи в США аппаратов вентиляции легких, о котором первым сообщили англоязычные СМИ. Для публициста такого рода коммерция "на костях" являет собой нечто неуместное и неприличное - особенно учитывая то, что гражданам, поневоле запертым дома, не собираются помогать прямыми выплатами из бюджета.

"Путин пытается воспользоваться этой ситуацией как политикой мародера для того, чтобы извлечь из этой ситуации какие-то свои дополнительные выгоды, для того, чтобы выползти из-под санкций, например, которые направлены, прежде всего, персонально против людей, которые его окружают, против людей, которых он награждает орденами Героя труда за то, что они эффективно тратили государственные финансы", - рассудил Пархоменко в авторской радиопрограмме на "Эхе Москвы".

Спасение жизней и достатка людей, убежден ведущий, российского президента не интересует вовсе, а целеполагание ограничивается долгожданным "выползанием из-под санкций, в которые он сам же и залез".

Ранее продажу медицинского оборудования американцам приравнял к акту государственного предательства оппозиционный политик Алексей Навальный.