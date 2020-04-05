Беглов просит у петербуржцев ноутбуки для детей из малообеспеченных семей

Почти 17 тысяч школьников из малообеспеченных петербургских семей нуждаются в ноутбуках или планшетах для получения дистанционного образования, известил у себя на странице "ВКонтакте" градоначальник Александр Беглов.

В связи с этим городской глава попросил всех граждан, у которых имеется невостребованная техника, поделиться ей с ребятами для того, чтобы они могли наравне с остальными продолжить обучение, которое начинается уже с понедельника, 6 апреля.

На данным момент властям удалось собрать лишь 4 тысячи планшетов, которые предоставили компания "Марвел КТ" и Азербайджанская национально-культурная автономия Петербурга.

Все желающие помочь могут обратиться на горячую линию городского комитета по образованию.

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