COVID-19 обнаружен у ещё 658 россиян: всего заражены 5389 человек

За прошедшие сутки в России прибавилось ещё 658 граждан, у которых выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме, уведомляет оперативный штаб.

Наибольшее количество зараженных снова в Москве - 536. В Петербурге COVID-19 выявлен у ещё 20 человек (всего - 191), а в Ленинградской области - плюс 10 (всего - 57), о чем стало известно ранее сегодня. В Северо-Западе республика Коми "обогнала" 47 регион - там уже 59 заболевших.

Вирус обнаружен уже в 79 российских регионах. Заболевание унесло жизни 45 граждан, излечились - 355.

Пока что в мире коронавирус обнаружен у более чем 1,2 млн человек, умерли - свыше 64 тысяч.