Многодетного петербуржца допросили в рамках дела о фейке о COVID-19

Следователи пришли домой к петербуржцу Андрею Романову, проходящему свидетелем по прецедентному делу о распространении ложной информации о коронавирусе, рассказал представляющий его интересы адвокат "Правозащиты Открытки" Валентин Пышкин.

Романова, который в одиночку сидит дома с четырьмя детьми, допросили на дому. Сейчас он пребывает в статусе свидетеля.

Ранее по этому же делу правоохранители побеседовали с петербурженкой Анной Шушпановой.

Девушка, напомним, стала фигуранткой первого дела по ст. 207.1 УК РФ после того, как разместила в одном из пабликов "ВКонтакте" новость о якобы заболевшем COVID-19 человеке из Сестрорецка.

Согласно новому закону, подписанному Владимиром Путиным, за распространение фейков о коронавирусе нарушителю грозит штраф до 700 тысяч, обязательные работы, либо до трех лет лишения свободы.