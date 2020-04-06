Мишустин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали от распространения коронавирусной инфекции Covid-19, перечень опубликован на сайте правительства.

В перечень пострадавших отраслей вошли:

Авиаперевозки, деятельность сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта. Культура, организация досуга и развлечений. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт. Деятельность турагенств . Гостиничный бизнес . Общественное питание . Работа организаций дополнительного образования, негосударственых образовательных учреждений. Деятельность по организации конференций и выставок. Деятельность по предоставлению бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские, салоны красоты).

Организации малого и среднего бизнеса из этих отраслей, согласно постановлению, которые брали кредиты, смогут попросить банк о приостановлении выплат на некотороые время. Сделать это они смогут в любой момент, пока действует договор, но не позднее 30 сентября.

Ранее Мишустин объявил о создании антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики в связи с пандемией. Министр экономики Антон Силуанов заявлял, что влияние последствий пандемии на экономику России значительно хуже, чем обвал цен на нефть.