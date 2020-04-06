Силуанов объявил об окончании "тучных времен" в экономике России

Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции для России в экономике прошли "тучные времена" и наступает новый период.

По словам Силуанова, придется столкнуться с "новой реальностью", но российское правительство к ней готово. "Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве", - пояснил он.

Центробанк смог накопить необходимый запас золотовалютных резервов, отметил министр. По его словам, правительство также готово реагировать на изменения в экономике.

Тем временем в правительстве разработали два стресс-теста для российских системообразующих компаний, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным агентства, первый сценарий – мягкий, при котором планируется, что экономическая деятельность окажется заморожена до конца июня, карантин будет ужесточен до закрытия крупных городов. Этот сценарий предполагает, что со второго квартала будет восстановлена экономическая активность в Китае, а затем – в Европе, а цены на нефть российской марки Urals сохранится на уровне 20 долларов за баррель до конца года и к 2022 году восстановятся до 35 долларов.

Жесткий сценарий, по данным издания, предусматривает закрытие основной части России, прекращение транспортного сообщения между городами, заморозку экономической деятельности до сентября, новые вспышки коронавирусной инфекции в Азии, а также цены на нефть Urals на уровне 10 долларов за баррель до конца года.

Ранее Силуанов заявлял, что влияние последствий коронавируса на экономику России значительно хуже, чем обвал цен на нефть.