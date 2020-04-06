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11:03

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для получения каникул

фото ЗакС политика Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для получения каникул

 

Правительство определило максимальный размер кредита для граждан и индивидуальных предпринимателей, который может попасть под условия кредитных каникул в связи с распространением коронавирусной инфекции, постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно постановлению, попросить до 30 сентября о кредитных каникулах смогут заемщики, размер кредита которых не превышает:

  • для потребительских кредитов граждан – 250 тысяч рублей;
  • для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч рублей;
  • по кредитным картам для физлиц 100 тысяч рублей;
  • автокредиты – 600 тысяч рублей;
  • ипотека – 1,5 млн рублей.

Рассчитывать на кредитные каникулы смогут граждане, чей ежемесячный доход упал на 30% из-за введенных мер. Правительство опубликовало методику расчета этого показателя. Доходы будут рассчитывать на основании сведений ФНС о доходах заемщика, размере пенсии, ежемесячного содержания судьям или ежемесячной надбавки им же от Пенсионного фонда. Также учитывается состояние индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования и сведения о налоге для самозанятых граждан. Расчет среднемесячного дохода заемщика банк производит ежемесячно. Если гражданин платил кредит более пяти месяцев, банк исключает два календарных месяца с наибольшими и два – с наименьшими значениями выплат.

Среднемесячный доход индивидуальных предпринимателей за 2019 год рассчитывается на оснований сведений от ФНС и  и рассчитывается как частное от деления всех доходов заемщика за 2019 год на число 12.

 

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