Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для получения каникул

Правительство определило максимальный размер кредита для граждан и индивидуальных предпринимателей, который может попасть под условия кредитных каникул в связи с распространением коронавирусной инфекции, постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно постановлению, попросить до 30 сентября о кредитных каникулах смогут заемщики, размер кредита которых не превышает:

для потребительских кредитов граждан – 250 тысяч рублей;

для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч рублей;

по кредитным картам для физлиц 100 тысяч рублей;

автокредиты – 600 тысяч рублей;

ипотека – 1,5 млн рублей.

Рассчитывать на кредитные каникулы смогут граждане, чей ежемесячный доход упал на 30% из-за введенных мер. Правительство опубликовало методику расчета этого показателя. Доходы будут рассчитывать на основании сведений ФНС о доходах заемщика, размере пенсии, ежемесячного содержания судьям или ежемесячной надбавки им же от Пенсионного фонда. Также учитывается состояние индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования и сведения о налоге для самозанятых граждан. Расчет среднемесячного дохода заемщика банк производит ежемесячно. Если гражданин платил кредит более пяти месяцев, банк исключает два календарных месяца с наибольшими и два – с наименьшими значениями выплат.

Среднемесячный доход индивидуальных предпринимателей за 2019 год рассчитывается на оснований сведений от ФНС и и рассчитывается как частное от деления всех доходов заемщика за 2019 год на число 12.