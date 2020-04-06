Муниципалы Красногвардейского района попросили Беглова отменить апрельские выплаты за ЖКХ

Девять муниципальных депутатов из местных советов МО "Пороховые", "Ржевка" "Большая Охта" и "Малая Охта" отправили обращение на имя губернатора Петербурга Александра Беглова с просьбой принять дополнительные меры поддержки населения в период борьбы с коронавирусом.

Они, в частности, попросили Беглова взять на себя финансовые обязательства по апрельским выплатам за услуги жилищно-коммунального хозяйства. По их мнению, необходимо также снизить тарифы ЖКХ в последующие 1-3 месяца. Эти меры, как показал проведенный депутатами опрос "ВКонтакте", считают первоочередными жители их муниципальных образований, уточнили авторы обращения.

Кроме того, муниципалы попросили увеличить число дежурных детских садов в районе для родителей, обеспечивающих жизнедеятельность города. Проблема особенно актуально для новостроек, добавили они.

Мундепы заявили о необходимости включить в городской оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции своих представителей: депутатов совета МО "Ржевка" Владимира Виноградова и совета МО "Малая Охта" Василия Кунина.

Районные оперштабы должны поддерживать телефонную связь с депутатами местных советов, а срок ответов главы города на связанные с коронавирусом обращения депутатов местных советов и Законодательного собрания должен быть снижен до семи дней, утверждают авторы письма.

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