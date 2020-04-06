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11:04

Муниципалы Красногвардейского района попросили Беглова отменить апрельские выплаты за ЖКХ

фото ЗакС политика Муниципалы Красногвардейского района попросили Беглова отменить апрельские выплаты за ЖКХ

Девять муниципальных депутатов из местных советов МО "Пороховые", "Ржевка" "Большая Охта" и "Малая Охта" отправили обращение на имя губернатора Петербурга Александра Беглова с просьбой принять дополнительные меры поддержки населения в период борьбы с коронавирусом.

Они, в частности, попросили Беглова взять на себя финансовые обязательства по апрельским выплатам за услуги жилищно-коммунального хозяйства. По их мнению, необходимо также снизить тарифы ЖКХ в последующие 1-3 месяца. Эти меры, как показал проведенный депутатами опрос "ВКонтакте", считают первоочередными жители их муниципальных образований, уточнили авторы обращения.

Кроме того, муниципалы попросили увеличить число дежурных детских садов в районе для родителей, обеспечивающих жизнедеятельность города. Проблема особенно актуально для новостроек, добавили они. 

Мундепы заявили о необходимости включить в городской оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции своих представителей: депутатов совета МО "Ржевка" Владимира Виноградова и совета МО "Малая Охта" Василия Кунина.

Районные оперштабы должны поддерживать телефонную связь с депутатами местных советов, а срок ответов главы города на связанные с коронавирусом обращения депутатов местных советов и Законодательного собрания должен быть снижен до семи дней, утверждают авторы письма.


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