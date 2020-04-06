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12:16

В России до конца года не будут начислять штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

фото ЗакС политика В России до конца года не будут начислять штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами объявил о введении до конца 2020 года моратория на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей по ЖКХ, передает ТАСС.

Решение было принято на фоне ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут", - заявил Мишустин.

Не будут начисляться пени и за просрочку взносов на капремонт. Этот "льготный период", по словам Мишустина, будет действовать с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года.

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