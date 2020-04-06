18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:00

Суд закрыл цветочный магазин на месяц за торговлю во время карантина

фото ЗакС политика Суд закрыл цветочный магазин на месяц за торговлю во время карантина

Петроградский суд Петербурга приостановил работу магазина "ОранжСтиль" за торговлю во время действия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Протокол был составлен по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Поводом стало то, что 30 марта в павильоне на Большом проспекте Петроградской стороны продолжали продавать цветы, несмотря на запрет.

Представитель магазина признал вину, пояснив, что цветы пришлось продавать, поскольку они не могут длительно храниться. Суд приостановил деятельность магазина на 30 суток.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:16 Беглов потребовал от правоохранителей строже следить за нарушителями самоизоляции в Петербурге

14:48 Смольный позволит работать строительным и промышленным компаниям во время карантина

14:23 СМИ: В Петербурге составили около 200 протоколов о нарушении режима самоизоляции

13:28 Адвокаты Шестуна боятся участвовать в судебном заседании в разгар пандемии

12:59 Шишлов и "Агора" открывают совместную линию "карантинной" правовой помощи

12:22 Резник требует, чтобы Комздрав огласил размер доплат сотрудникам Боткинской больницы

12:16 В России до конца года не будут начислять штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

11:53 Навальный о новых "коронавирусных" законах: Власть сама постоянно плодит фейки об инфекции

11:36 Мишустин призвал региональные власти не путать свои полномочия с федеральными

11:04 Муниципалы Красногвардейского района попросили Беглова отменить апрельские выплаты за ЖКХ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
15:16 Беглов потребовал от правоохранителей строже следить за нарушителями самоизоляции в Петербурге

14:48 Смольный позволит работать строительным и промышленным компаниям во время карантина

14:43 Смольный предложил изменения в законы о полномочиях муниципалов

14:23 СМИ: В Петербурге составили около 200 протоколов о нарушении режима самоизоляции

13:57 Романов просит у Мишустина отдать долги рабочим, обслуживающим  "Красный бор"

13:28 Адвокаты Шестуна боятся участвовать в судебном заседании в разгар пандемии

13:08 Генпрокуратура отказалась опротестовывать приговор по делу "Сети"*

13:00 Суд закрыл цветочный магазин на месяц за торговлю во время карантина

12:59 Шишлов и "Агора" открывают совместную линию "карантинной" правовой помощи

12:22 Резник требует, чтобы Комздрав огласил размер доплат сотрудникам Боткинской больницы

12:16 В России до конца года не будут начислять штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

11:53 Навальный о новых "коронавирусных" законах: Власть сама постоянно плодит фейки об инфекции

11:36 Мишустин призвал региональные власти не путать свои полномочия с федеральными

11:20 Тихонова просит Беглова помочь малому бизнесу с арендой помещений

11:04 Муниципал: Муниципалы Красногвардейского района попросили Беглова отменить апрельские выплаты за ЖКХ

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru