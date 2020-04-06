18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:16

Беглов потребовал от правоохранителей строже следить за нарушителями самоизоляции в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов потребовал от правоохранителей строже следить за нарушителями самоизоляции в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов на координационном совещании с правоохранителями и военными поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции в городе, сообщили в Смольном.

В заседании приняли участие, в том числе, начальник управления МВД по Петербургу, руководитель регионального управления СК, представители Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Беглов поручил правоохранителям строже следить за тем, как соблюдают режим самоизоляции граждане, вернувшиеся из-за рубежа или контактировавшими с заболевшими. В Смольном напомнили, что нарушителей ждут штраф в соответствии со статьями КоАП или даже УК РФ, если нарушение повлечет за собой заражение других граждан. Также Беглов заявил, что справедливым решением со стороны работодателей или страховых компаний может стать отказ в выплатах зарплаты нарушителям за период самоизоляции или в оплате больничного.

Ранее источник сообщил, что в Петербурге составлены уже около 200 административных протоколов за нарушение карантина. Также стало известно о четырех возбужденных уголовных делах.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:48 Смольный позволит работать строительным и промышленным компаниям во время карантина

14:23 СМИ: В Петербурге составили около 200 протоколов о нарушении режима самоизоляции

13:28 Адвокаты Шестуна боятся участвовать в судебном заседании в разгар пандемии

13:00 Суд закрыл цветочный магазин на месяц за торговлю во время карантина

12:59 Шишлов и "Агора" открывают совместную линию "карантинной" правовой помощи

12:22 Резник требует, чтобы Комздрав огласил размер доплат сотрудникам Боткинской больницы

12:16 В России до конца года не будут начислять штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

11:53 Навальный о новых "коронавирусных" законах: Власть сама постоянно плодит фейки об инфекции

11:36 Мишустин призвал региональные власти не путать свои полномочия с федеральными

11:04 Муниципалы Красногвардейского района попросили Беглова отменить апрельские выплаты за ЖКХ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
15:16 Беглов потребовал от правоохранителей строже следить за нарушителями самоизоляции в Петербурге

14:48 Смольный позволит работать строительным и промышленным компаниям во время карантина

14:43 Смольный предложил изменения в законы о полномочиях муниципалов

14:23 СМИ: В Петербурге составили около 200 протоколов о нарушении режима самоизоляции

13:57 Романов просит у Мишустина отдать долги рабочим, обслуживающим  "Красный бор"

13:28 Адвокаты Шестуна боятся участвовать в судебном заседании в разгар пандемии

13:08 Генпрокуратура отказалась опротестовывать приговор по делу "Сети"*

13:00 Суд закрыл цветочный магазин на месяц за торговлю во время карантина

12:59 Шишлов и "Агора" открывают совместную линию "карантинной" правовой помощи

12:22 Резник требует, чтобы Комздрав огласил размер доплат сотрудникам Боткинской больницы

12:16 В России до конца года не будут начислять штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

11:53 Навальный о новых "коронавирусных" законах: Власть сама постоянно плодит фейки об инфекции

11:36 Мишустин призвал региональные власти не путать свои полномочия с федеральными

11:20 Тихонова просит Беглова помочь малому бизнесу с арендой помещений

11:04 Муниципал: Муниципалы Красногвардейского района попросили Беглова отменить апрельские выплаты за ЖКХ

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru