"Зенит" вдвое сократит игрокам зарплату в апреле и мае

Петербургский футбольный клуб "Зенит" сократит тренерскому штабу и игрокам зарплаты в апреле и мае на 50%, передает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора клуба Александра Медведева.

"Сегодня завершились переговоры с игроками и тренерским штабом "Зенита" по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение", - сказал Медведев.

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В Петербурге, Москве и других городах действуют запреты на проведение спортивных соревнований. Кроме "Зенита", зарплаты игрокам снизили московские клубы "Спартак" и "Динамо", казанский "Рубин", "Уфа", ведут переговоры грозненский "Ахмат" и "Сочи".