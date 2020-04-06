Кадыров поощрил полицейского, избившего нарушителя карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент, имевший место в городе Аргун на его территории, в ходе которого мужчину, не первый раз нарушившего режим самоизоляции, при задержании ударил правоохранитель. По признанию руководителя региона, первой его реакцией было недовольство действиями полиции, но вскоре она поменялась на противоположную: Кадыров решил, что нужно устно и публично "поощрить" представителя власти, применившего силу к "безумцу".

"Один раз его предупредили, второй раз предупредили, третий раз зачем он выходит? Нам не хочется жить что ли? <...> Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками", - заявил чиновник в эфире телеканала "Грозный ТВ".

Отметим, что Чечня стала первым субъектом РФ, закрывшим границы в связи с пандемией коронавируса. Подобные действия в исполнении региональных властей сегодня, 6 апреля, осудил премьер-министр Михаил Мишустин.

В России насчитывается 6343 человека, инфицированных COVID-19 и более 50 человек, умерших от этой инфекции.