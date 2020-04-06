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16:15

Суд в Архангельске оштрафовал активистку за нарушение режима самоизоляции

фото ЗакС политика Суд в Архангельске оштрафовал активистку за нарушение режима самоизоляции

Октябрьский суд Архангельска оштрафовал активистку Елену Черноусову на 3 тысячи рублей по статье о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

По словам адвоката Оксаны Владыки, Черноусова вышла из дома по необходимости, в маске, соблюдая меры предосторожности. В районе площади Ленина к ней подошли полицейские без средств защиты, не выдерживая требуемой дистанции в 1,5 метра, и составили на активистку протокол по ст. 20.6.1 КоАП. Сторона защиты настаивала в суде, что режим чрезвычайной ситуации в России не объявлен, указанные в постановлении региональных властей меры по самоизоляции носят рекомендательных характер, однако суд отклонил все эти ходатайства.

По мнению юриста, судья предвзято относится к активистам: ранее он проводил заседания по делу участников акции протеста 7 апреля в Архангельске. Владыка опасается, что дело Черноусовой может стать прецендентом.

"Полицейские не были уверены в противоправности своих действий, статья ведь новая, они ждали решения суда. Теперь один штраф есть и поэтому жителей нашей области могут начать активнее задерживать и штрафовать", - считает она.

Ст. 20.6.1 КоАП действует с 1 апреля. Ее ввели после начала пандемии коронавирусной инфекции и ее распространения в России. Согласно ч. 1 этой статьи, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или в зоне чрезвычайной ситуации может обернуться для граждан штрафом в 1 -3 тысячи рублей.

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