Смольный перенес Международный день освобождения узников концлагерей

Мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских лагерей, в Петербурге пройдут не 11 апреля, а 14 октября. План мероприятий 6 апреля подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Перенос связан с угрозой распространения коронавирусной инфекции и действующим в городе запретом на проведение массовых мероприятий.

11 апреля 1945 года американские войска вошли в концлагерь Бухенвальд. По решению ООН, этот день стали отмечать как памятную дату. 14 октября - День успешного восстания заключенных в лагере смерти Собибор. Перенос был согласован с общественными организациями узников фашистских лагерей, уточнили в Смольном.

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