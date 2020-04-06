Смольный огласил штрафы за нарушение ограничений во время эпидемии коронавируса

Правительство Петербурга огласило штрафы, которыми может обернуться нарушение режима самоизоляции, сообщили в Смольном.

Так, нарушение режима гражданами, вернувшимися из-за границы, и "иными, обязанными его соблюдать", грозит штрафом до 40 тысяч рублей. Если в результате нарушения причинен вред здоровью человека, то штраф может возрасти до 300 тысяч рублей. Такая норма прописана в ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В Смольном напомнили, что такое нарушение может грозить уголовным делом, если оно повлечет по неосторожности массовое заболевание людей или создаст угрозу наступления таких последствий.

За посещение гражданами парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, сообщили в Смольном. На такую же сумму могут оштрафовать за курение кальянов в общественных местах.

Также Смольный пригрозил штрафом до 30 тысяч рублей гражданам за ряд нарушений запретов и ограничений, указанных в постановлении №121. То есть, за проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, открытие доступа посетителей в фитнес-центры, музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки и другие досуговые объекты, открытие ресторанов, кафе, столовых, баров и других точек общепита для посещения, салонов красоты, распространение печатных материалов из рук в руки. За те же нарушения должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозят штрафы до 50 тысяч рублей, юрлицам – до 300 тысяч рублей.

Повторные правонарушения, причинение вреда здоровью человека или имуществу, обернется более крупными штрафами. Для граждан до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - до 500 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей юридических лиц - до миллиона рублей.

Отдельно Смольный предупредил о штрафах за нарушение пожарной безопасности. Наказать граждан штрафом до 4 тысяч рублей могут за разведение огня, посещение лесопарковых зон, городских лесов. Те же нарушения грозят должностным лицам штрафом до 30 тысяч рублей, юрлицам – до 400 тысяч рублей.

Грозят штрафы также за использование пиротехники и мангалов в зеленых зонах Петербурга. Гражданам за это придется заплатить до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч, юрлицам – до 500 тысяч рублей.

Постановление №121 было подписано губернатором Александром Бегловым 13 марта, в него не раз вносились изменения. Оно касается мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Петербурге. Согласно ему, в городе введен режим повышенной готовности, запрещено проведение массовых мероприятий, граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, остальным петербуржцам – рекомендовано это делать, выходя на улицу только в случае необходимости.

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