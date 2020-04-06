Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на лимон и имбирь

Генпрокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на чеснок, лимоны и корень имбиря, сообщается на сайте ведомства.

Российские поставщики и ритейлеры сообщили о росте цен на эти продукты в несколько раз, передают "Ведомости". По их данным, цены на лимоны поставщики увеличили в шесть раз, на имбирь – в пять. Вице-президент по коммерческой деятельности Екатерина Ломакова сообщала, что закупочная цена лимона доходит до 500 рублей, имбиря – 2 тысячи. При этом директор Национального соза производителей плодов и овощей Михаил Глушков говорит о том, что в феврале лимоны оптом можно было купить по 75 рублей за килограмм, а имбирь – от 250 рублей.

Генпрокуратура получила информацию о завышении сетевыми магазинами цен на продукты "в результате анализа сведений, размещенных" в интернете. В ведомстве решили, что это может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия.

По поручению Генпрокуратуры ФАС должна будет дать правовую оценку обоснованности росту цен. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, а виновные – привлечены к ответственности.