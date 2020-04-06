Студенты Политеха получат специальную выплату в связи с пандемией

Администрация Политехнического университета решила выделить 50 млн рублей на единовременные выплаты студентам бюджетного и платного очных отделений, включая иностранцев, говорится на сайте высшего учебного заведения.

"В ближайшие часы будет подписан приказ, согласно которому в период эпидемии коронавируса наши студенты получат единовременную выплату в размере 2200 рублей. Средства мы выделим из резервного фонда университета. Полагаем, что любая посильная материальная помощь даст возможность выстоять в нелегких обстоятельствах", - объявил об инициативе ректор Андрей Рудский.

Число студентов, подпадающих под действие приказа - около двух с половиной тысяч человек. Каждый из них, заполнив и подав специальное обращение до 30 апреля, получит перевод на банковскую карту.

Отметим, что школы и вузы функционируют в режиме самоизоляции. В городе инфицировано коронавирусом COVID-19 226 человек.