Число зараженных коронавирусом в России достигло 7,5 тысяч человек

В России за последние сутки подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах, общее число заболевших достигло 7497 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве: 697. В Петербурге заболели еще 69 человек, в Подмосковье – 67. В Калининградской области заразились 29 человек, в Коми – 11, в Псковской области зафиксировано четыре новых случая.

За последний день умерло 11 пациентов с коронавирусом: общее число за весь период достигло 58 человек. 88 человек за сутки выздоровели.