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11:58

Полиция Петербурга изолировала двоих нарушителей карантина, еще одного увезли в больницу

фото ЗакС политика Полиция Петербурга изолировала двоих нарушителей карантина, еще одного увезли в больницу

За вторник, 6 апреля, полицейские выявили троих петербуржцев, вернувшихся из-за границы и не соблюдавших предписанные правила самоизоляции. Двоих из них отправили в пансионат "Заря", где власти содержат граждан с подозрением на коронавирус, еще одного госпитализировали, сообщили ЗАКС.Ру в региональном управлении МВД.

23-летняя уроженка попала в "Зарю" за то, что привела в дом гостей. Полицейские в ходе проверки обнаружили в ее квартире посторонних, несмотря на то, что девушке после возвращения из Норвегии было выдано предписание о самоизоляции. В отношении нее был составлен протокол по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Ей грозит штраф в размере от 15 по 40 тысяч рублей.

mvdcovid2.JPG (31 KB)Скрин/ видео пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

У другого вернувшегося из Норвегии жителя города, 21-летнего уроженца Кирова, полицейские во время проверки обнаружили повышенную температуру. Его госпитализировали в больницу имени С.П. Боткина. 

"Кроме того, в Калининском районе установлен 60-летний местный житель, вернувшийся из Турции 24 марта. Несмотря на предписание о соблюдении режима самоизоляции мужчина свободно передвигался на своем автомобиле, что стало известно полицейским при проверке передвижения его транспортного средства "Рено". Мужчину обнаружили в его квартире на Суздальском проспекте, и он подтвердил, что действительно несколько раз передвигался по городу", - сообщили в МВД.

Не захотевшего самоизолироваться петербуржца направили в пансионат "Заря". В отношении него составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП.

mvdcovid3.JPG (26 KB)Скрин/ видео пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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