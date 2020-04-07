Полиция Петербурга изолировала двоих нарушителей карантина, еще одного увезли в больницу

За вторник, 6 апреля, полицейские выявили троих петербуржцев, вернувшихся из-за границы и не соблюдавших предписанные правила самоизоляции. Двоих из них отправили в пансионат "Заря", где власти содержат граждан с подозрением на коронавирус, еще одного госпитализировали, сообщили ЗАКС.Ру в региональном управлении МВД.

23-летняя уроженка попала в "Зарю" за то, что привела в дом гостей. Полицейские в ходе проверки обнаружили в ее квартире посторонних, несмотря на то, что девушке после возвращения из Норвегии было выдано предписание о самоизоляции. В отношении нее был составлен протокол по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Ей грозит штраф в размере от 15 по 40 тысяч рублей.

Скрин/ видео пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

У другого вернувшегося из Норвегии жителя города, 21-летнего уроженца Кирова, полицейские во время проверки обнаружили повышенную температуру. Его госпитализировали в больницу имени С.П. Боткина.

"Кроме того, в Калининском районе установлен 60-летний местный житель, вернувшийся из Турции 24 марта. Несмотря на предписание о соблюдении режима самоизоляции мужчина свободно передвигался на своем автомобиле, что стало известно полицейским при проверке передвижения его транспортного средства "Рено". Мужчину обнаружили в его квартире на Суздальском проспекте, и он подтвердил, что действительно несколько раз передвигался по городу", - сообщили в МВД.

Не захотевшего самоизолироваться петербуржца направили в пансионат "Заря". В отношении него составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Скрин/ видео пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти