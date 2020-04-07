Беглов потребовал от глав районов следить за комментариями на его странице во "ВКонтакте"

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании 6 апреля потребовал от глав районных администраций следить за комментариями граждан на его странице во "ВКонтакте" и оперативно реагировать на них, сообщили в Смольном.

"Не ждите, пока вам позвонят мои помощники, сразу принимайте решения, которые касаются жителей ваших районов, особенно многодетных семей, инвалидов. У вас есть все возможности, чтобы оказать им помощь", - сказал Беглов.

Он также поручил главам районов активнее работать с управляющими компаниями. Последние сейчас должны тщательно убирать дворы и лестничные площадки, а заодно – присматривать за теми, кто должен соблюдать режим самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Всего в Петербурге пока известно о 275 зараженных коронавирусом: за последние сутки заболели 69 граждан. В России общее число заболевших приблизилось к 7,5 тысячам человек.

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