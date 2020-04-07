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12:46

СМИ: В Москве скончался известный физик Казарян, потерявший супругу из-за COVID-19

фото ЗакС политика СМИ: В Москве скончался известный физик Казарян, потерявший супругу из-за COVID-19

В медицинском центре "Новомосковский" скончался российский физик, специалист в области лазерной оптики Мишик Казарян, информирует "Московский комсомолец". Ранее в этом же учреждении умерла его супруга, врач-гинеколог Арпик Асратян, госпитализированная с диагнозом "коронавирусная инфекция". 

У мужчины диагностирована двусторонняя пневмония. 

Казарян - доктор физико-математических наук, профессор. Создатель самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. За данную работу он в 1980 году получил Государственную премию СССР.

До последних дней Казарян трудился в столичном физическом институте им. Лебедева.

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