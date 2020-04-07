Малоимущим семьям Петербурга назначат дополнительные выплаты на детей

Петербургский парламент рассмотрит законопроект, предполагающий внесение изменений в городской Социальный кодекс: в частности, предлагается назначить дополнительную выплату в размере 5 588 рублей малоимущим семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет, с доходом в сумме прожиточного минимума в расчете на душу населения.

Документ внесла фракция "Единая Россия", однако на сайте Смольного указывается, что сделано это было по инициативе губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что в нынешнем году обозначенную сумму смогут получить чуть более 35 тысяч детей.

"Ежемесячная выплата устанавливается в размере 50 процентов от величины прожиточного минимума для детей, установленной в Петербурге за второй квартал года, предшествующего году обращения, то есть – за второй квартал 2019 года", - уточнили в ЗакСе.

Выплаты начнутся с 1 июня. На данные цели 873,8 тысячи рублей выделено федеральным центром; в бюджете города дополнительно заложено 1,48 млн рублей.

"В непростой обстановке, связанной с распространением коронавируса, долг власти любого уровня – поддержать самых незащищенных граждан, и прежде всего – семьи с детьми", - полагает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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