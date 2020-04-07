Путин поддержал зараженного коронавирусом премьер-министра Британии телеграммой

Президент Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Великобритании Борису Джонсу, который госпитализирован с коронавирусной инфекцией, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", - написал Путин, пожелав Джонсону "скорейшего и полного выздоровления".

Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом, 27 марта. 5 апреля его госпитализировали, на следующий день его перевели в отделение интенсивной терапии. Обязанности премьер-министра Британии пока исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.