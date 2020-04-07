Читавшего у озера калининградца оштрафовали за нарушение самоизоляции

Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал на 15 тысяч местного жителя Михаила Журавлева за нарушение режима самоизоляции, передает "Новый Калининград".

В отношении мужчины был составлен протокол ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Его задержали 6 апреля на набережной Верхнего озера, где он сидел на лавочке и читал книгу. Сам Журавлев заявил на судебном заседании, что не считает себя виновным, поскольку нарушений не допускал, режим чрезвычайной ситуации в России не введен, и он свободен в передвижении.

Глава пресс-службы управления МВД по Калининградской области Светлана Поставничая рассказала, что погода в городе хорошая, и "хватает работы, чтобы просить идти домой" граждан.

"Потому что мы больше, конечно, на профилактику работаем. Но тот, кто не понимает, конечно, принимаются меры. А так в основном уговариваем", - пояснила она.

В Калининградской области, как и в ряде других регионов, действует режим самоизоляции. Гражданам рекомендовано не покидать квартиру, за исключением таких случаев, как обращение за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса мусора.