Из больницы святого Георгия сбежал "карантинный" пациент-рецидивист

Петербургский комитет по здравоохранению известил на просторах своего паблика "ВКонтакте" о побеге пациента городской больницы святого великомученика Георгия.

По информации ведомства, самовольно покинуть учреждение решил 38-летний мужчина, с 27 марта находившийся на карантине ввиду контакта с больным коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что беглец уже не единожды пытался улизнуть от врачей.

Все данные о мужчине переданы правоохранителям, которые займутся его поисками. Первичный анализ пациента не подтвердил наличия COVID-19 в организме.

На данный момент известно о 295 подхвативших инфекцию петербуржцах..