Лукашенко заявил о готовности лично лечить зараженных коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предлагал главе минздрава страны Владимиру Караникову при необходимости лично пойти лечить людей в разгар эпидемии коронавирусной инфекции, передает "БелТА".

Лукашенко заслушал доклад о готовности системы здравоохранения страны противодействовать угрозам распространения коронавируса. На совещании он призвал не создавать ажиотажа вокруг темы.

"Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей", - сказал Лукашенко. По его словам, министр сказал, что "пока не надо".

По словам Лукашенко, нужно сделать все, чтобы помочь вылечиться заболевшим. "Человек не должен думать, что он туда [в больницу] попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все", - подчеркнул президент.

В Беларуси известно о 861 случае заражения коронавирусом жителей республики, 13 человек умерли. Лукашенко ранее заявлял, что катастрофы "абсолютно нет", а в конце марта утверждал, что Беларусь проходит пик заражений.