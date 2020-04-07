Правительство рекомендует гражданам забрать из интернатов детей и взрослых

Минтруда, Минпросвещения, Минздрав и Роспотребнадзор рекомендовали региональным властям обратиться к местным жителям с просьбой забрать из интернатов детей и взрослых, делится "Агентство социальной информации". Сделать это необходимо для того, чтобы предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции.

Министры заявили о важности назначения специальных уполномоченных, которые бы контролировали процесс перевода обитателей интернатов в домашние условия.

Кроме того, поручено ограничить доступ в учреждения всем, кроме сотрудников, чиновников и НКО. Посетителей следует снабдить масками, респираторами, перчатками и антисептиками.

Отмечается, что рекомендации носят необязательный характер.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в РФ насчитывается 7497 человек, подхвативших COVID-19.