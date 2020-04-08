18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:27

Эпидемиолог поведал, убивает ли водка коронавирус на руках и поверхностях

фото ЗакС политика Эпидемиолог поведал, убивает ли водка коронавирус на руках и поверхностях

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов побеседовал с "Российской газетой" и в очередной раз рассказал о правилах поведения при пандемии коронавируса, о том, надо ли носить маски, а также помогает ли водка обеззаразить поверхности.

Горелов известил, что вирус COVID-29 не отличается стойкостью и поэтому весьма чувствителен практически ко всем антисептикам. Для борьбы с ним можно использовать спиртсодержащие и хлорсодержащие растворы: следует просто протереть ими необходимую поверхность и дать ей высохнуть. Спиртовой настой необязательно должен быть высококонцентрированным, отметил эпидемиолог, поэтому обычная 40-градусная водка отлично справляется с обработкой. Также, напомнил Горелов, на гладких поверхностях вирус живет значительно меньше, нежели чем на пористых, например, бумаге.

Специалист рекомендует гражданам воспользоваться тем, что наступила весна, принесшая с собой много солнечных дней: "уханьская зараза" гибнет под воздействием прямых солнечных лучей.

На вопрос, следует ли носить маску во время эпидемии, Горелов ответил, что на открытом воздухе вероятность подхватить COVID-19 сведена почти к нулю, поэтому на улицу можно в ней и не выходить.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:25 Путин поручил правительству и ЦБ подготовить дополнительные меры поддержки бизнеса

16:23 Минсельхоз хочет привлечь студентов и зэков к работам на полях взамен уехавших мигрантов

15:57 Путин предложил выплачивать 80 тысяч рублей врачам, лечащим больных коронавирусом

15:02 На внеочередном заседании ЗакС принял четыре "антивирусных" законопроекта

15:01 Титов предложил новые меры по помощи предпринимателям

14:54 Путин проведет "коронавирусное" совещание с главами регионов и снова обратится к россиянам

14:49 Полицию наделили правом штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции

14:30 Бизнес-омбудсмен Петербурга высказал свое отношение к идее прямых выплат населению

13:59 В Белоруссии госпитализировали 15 россиян с выявленным коронавирусом

13:50 Заксобрание Петербурга поддержало законопроект о поддержке малоимущих семей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
16:25 Путин поручил правительству и ЦБ подготовить дополнительные меры поддержки бизнеса

16:23 Минсельхоз хочет привлечь студентов и зэков к работам на полях взамен уехавших мигрантов

15:57 Путин предложил выплачивать 80 тысяч рублей врачам, лечащим больных коронавирусом

15:57 Амосов призвал к переориентации бюджета на нужды обедневших петербуржцев

15:20 У "Пионерской" ради строительства жилой высотки снесут гипермаркет

15:02 На внеочередном заседании ЗакС принял четыре "антивирусных" законопроекта

15:01 Титов предложил новые меры по помощи предпринимателям

14:54 Путин проведет "коронавирусное" совещание с главами регионов и снова обратится к россиянам

14:49 Полицию наделили правом штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции

14:48 Петербургский ЗакС увеличил на 20 тысяч рублей бюджет конкурса детских эко-рисунков

14:35 Шнуров "держит пари", что правительство начнет "душить" россиян

14:30 Бизнес-омбудсмен Петербурга высказал свое отношение к идее прямых выплат населению

14:25 В Шушарах построят новую школу, детсад и поликлинику

13:59 В Белоруссии госпитализировали 15 россиян с выявленным коронавирусом

13:58 Ударивший полицейского дверью петербуржец поразмышляет о содеянном в колонии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru