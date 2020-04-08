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16:23

Минсельхоз хочет привлечь студентов и зэков к работам на полях взамен уехавших мигрантов

фото ЗакС политика Минсельхоз хочет привлечь студентов и зэков к работам на полях взамен уехавших мигрантов

Министерство сельского хозяйства предчувствует нехватку работников на полях из-за карантинных ограничений, вынудивших трудовых мигрантов вернуться на родину, в связи с чем ведомство подумывает восполнить дефицит рук за счет привлечения к труду студентов и заключенных. 

"В связи с существующими ограничениями на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан в настоящее время Минсельхоз России совместно с органами управления АПК субъектов РФ прорабатывает вопрос восполнения за счет внутренних резервов трудовых ресурсов для проведения в 2020 году уборки, в том числе овощебахчевых и плодово-ягодных культур", - отмечается в послании Минсельхоза.

Нехватку трудовых ресурсов ведомство планирует восполнить за счет работы в трех направлениях. В первую очередь - за счет тесного взаимодействия с региональными службами занятости населения.

Ещё одним источником рабочей силы станут подведомственные Минсельхозу аграрные вузы: по оценкам министерства, к труду на полях можно привлечь около 11 тысяч студентов.

"Это не только позволит оказать аграриям существенную помощь, но и поспособствует закреплению у студентов полученных знаний в реальных условиях сельхозпроизводства", - пояснили задумку чиновники.

И, наконец, в качестве третьего ресурса рабсилы Минсельхоз рассматривает арестантов - но только при условии, что ФСИН обеспечит должный надзор.

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