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8 апреля, 17:59

Псковский губернатор обошел больницу в более безопасном костюме, чем у врачей

фото ЗакС политика Псковский губернатор обошел больницу в более безопасном костюме, чем у врачей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников нанес визит инфекционному отделению Псковской городской больницы, который в форме видеосюжета осветило "Псковское агентство информации". Важной деталью мероприятия стало то, что чиновник облачился в "привилигерованный" защитный костюм, в то время, как врачи оставались в повседневных халатах и простых масках за неимением лучших средств защиты.

"Вы только не перепутайте: в белых костюмах индивидуальной защиты — губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко и подчиненные им лица, в том числе пресса, а в обычных зеленых костюмах и простых гигиенических масках — находящиеся на двухнедельной рабочей вахте медработники инфекционного отделения Псковской городской больницы, где лечатся коронавирусные больные. Мне одному кажется, что людям в зеленых костюмах не хватает белых?", - прокомментировал ролик лидер местного "Яблока" Лев Шлосберг в своем Telegram-канале.

По информации Шлосберга, на губернаторе - одноразовый противочумной костюм, которые "не выдают в Пскове даже врачам скорой помощи при ежедневных выездах к людям с близкими коронавирусу симптомами". Политик всерьез обеспокоен обеспеченностью медучреждений средствами защиты и опасается "итальянского сценария".

В Псковской области инфицировано коронавирусом 14 человек и умерло от инфекции еще двое.

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