Петербуржца вызвали на повторный допрос в СК в рамках дела о фейке о COVID-19

Следственный комитет вновь вызвал на допрос жителя Петербурга Андрея Романова, проходящего свидетелем по прецедентному делу о распространении недостоверной информации о коронавирусе (ст. 207.1 УК РФ), известил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Визит горожанина к следователям намечен на сегодняшний вечер.

Ранее представители СК уже приходили к Романову домой: насильно забирать его в подразделение ведомства не стали, так как в тот момент в квартире находились несовершеннолетние дети.

Кроме того, в рамках данного уголовного разбирательства правоохранители побеседовали с петербурженкой Анной Шушпановой.

Девушка, напомним, стала фигуранткой первого дела по ст. 207.1 УК РФ после того, как разместила в одном из пабликов "ВКонтакте" новость о том, что в Сестрорецке появился первый больной коронавирусной инфекцией.

Согласно новому закону, подписанному Владимиром Путиным, за распространение фейков о COVID-10 нарушителю грозит штраф до 700 тысяч рублей, обязательные работы либо до трех лет лишения свободы.