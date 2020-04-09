18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:26

Минкульт поручил музеям передвинуть все запланированные мероприятия на осень

фото ЗакС политика Минкульт поручил музеям передвинуть все запланированные мероприятия на осень

Министерство культуры дало указание всем подведомственным музеям отменить запланированные на лето массовые мероприятия и передвинуть их на осень ввиду угрозы распространения коронавируса, пишет Znak.com, ссылаясь на письмо врио директора департамента музеев Минкульта Наталии Чечель.

"Указанные в нем [документе] мероприятия призваны минимизировать расходы в связи с отменой выставок, конкурсы по которым уже были проведены", - пояснили в пресс-службе министерства.

На данный момент неизвестно, будет ли данный указ распространяться на иные госучреждения культуры - театры, концертные залы.

В России до 30 апреля объявлен нерабочий режим, многие регионы "самоизолировались". Закрыты все места массового скопления граждан - общепиты, парки, ТЦ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:40 Глава центра им.Алмазова призвал Беглова жестче контролировать соблюдение "антивирусных" рекомендаций

13:33 Петербуржцев с COVID-19 будут лечить переливанием плазмы крови переболевших

13:32 Петербуржец оспорил в суде свое помещение на карантин в пансионат "Заря"

13:03 Глава МО "Лиговка-Ямская" обязал местную администрацию приобрести 2000 масок, 2000 пар перчаток и антисептики

12:45 Петербургские эсеры подготовили законопроект об отмене взносов за капремонт до июня 2020

12:25 Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к паблику "Нет самоизоляции"

11:23 "Не хочу драматизировать, ситуация сложная": Беглов велел петербуржцам сидеть дома

11:21 СМИ: Госдума перенесет отчет правительства на более поздний срок

10:56 Количество заболевших COVID-19 россиян перевалило за 10 тысяч

10:46 СК второй раз допросил петербуржца в рамках дела о "коронавирусном" фейке


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
13:57 Метрополитен вложит 1,5 млрд кредитных рублей в покупку новых вагонов

13:56 СМИ: В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

13:40 Глава центра им.Алмазова призвал Беглова жестче контролировать соблюдение "антивирусных" рекомендаций

13:33 Петербуржцев с COVID-19 будут лечить переливанием плазмы крови переболевших

13:32 Петербуржец оспорил в суде свое помещение на карантин в пансионат "Заря"

13:06 Задержан экс-начальник скандально известной карельской ИК-9, где избивали зэков

13:03 Муниципал: Глава МО "Лиговка-Ямская" обязал местную администрацию приобрести 2000 масок, 2000 пар перчаток и антисептики

12:50 Суд над историком Соколовым отложили из-за карантина в "Крестах"

12:45 Петербургские эсеры подготовили законопроект об отмене взносов за капремонт до июня 2020

12:25 Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к паблику "Нет самоизоляции"

12:21 Суд оставил в силе приговор жительнице Карелии по делу об оправдании терроризма

11:53 Мишустин назвал "Единую Россию" надежным партнером для правительства

11:53 КРТИ потратит 15 млн рублей на установку "лежачих полицейских"

11:23 "Не хочу драматизировать, ситуация сложная": Беглов велел петербуржцам сидеть дома

11:21 СМИ: Госдума перенесет отчет правительства на более поздний срок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru